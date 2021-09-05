الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب عراقي: هجمات كركوك مؤشر خطير على عودة "داعش"

نائب عراقي: هجمات كركوك مؤشر خطير على عودة
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر نائب عراقي أن تزايد الهجمات الإرهابية في كركوك شمالي البلاد، مؤشر خطير على عودة نشاط تنظيم "داعش" الارهابي.

العالم-العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن عضو مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، اليوم الاحد، أن تزايد الهجمات الإرهابية جنوبي كركوك يستدعي مراجعة التدابير الأمنية.

ولفت الصالحي إلى حادث مقتل 12 من أفراد الشرطة الاتحادية قرب ناحية الرشاد جنوبي كركوك جراء هجوم مسلح لداعش، أمس السبت.

وبعث النائب بتعازيه للشعب العراقي وأهالي القتلى في هذا الحادث، مؤكدا على أن تزايد الهجمات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة بكركوك مؤشر خطير على عودة نشاط خلايا الإرهاب.

وشدد على أهمية مراجعة الخطط الأمنية والاستخبارية التي تم وضعها للقضاء على بقايا التنظيم وتكثيف الفعاليات الأمنية لملاحقة عناصره.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من اعتقال الناقل الرئيسي للأسلحة والأعتدة إلى تنظيم "داعش" في كركوك وصلاح الدين.

يشار إلى أن العراق كان قد أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، في أواخر 2017، ومنذ هذا التاريخ والتنظيم يشن هجمات متفرقة بين الحين والآخر في أنحاء كثيرة من البلاد.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تفاصيل اعتداء "داعش" على الشرطة الاتحادية في كركوك

ارتفاع عدد قتلى القوات العراقية إلى 12 قتيلا بهجوم كركوك

العراق...مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في كركوك

العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بعملية امنية في كركوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجتماع لوزراء النفط والطاقة في سورية والأردن ومصر ولبنان بعمّان

النجباء: فرنسا تطمح للحصول على دور في المنطقة من بوابة العراق

نائب عراقي: هجمات كركوك مؤشر خطير على عودة "داعش"

مسلحو درعا البلد يعطلون جهود التسوية ويحتجزون الأهالي رهائن

شاهد.. صياد يلتقط سمكة مخيفة برأس أفعى وأصلها آسيوي

تمهيداً لعودة الأهالي.. إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في منطقة الحجر الأسود بريف دمشق (صور)