اجتماع لوزراء النفط والطاقة في سورية والأردن ومصر ولبنان بعمّان

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وذكرت وكالة الانباء الأردنية “بترا” أن الاجتماع يأتي بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي لبحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

و كان قد أعلن رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري يوم السبت، موافقة سوريا على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.

وزار وفد وزاري لبناني أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء – وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر و بحث الوفد معوزيرالخارجية سورية فيصل المقداد .