العالم - سوريا



وأضاف الموقع، أنه بعد خمس دقائق من هجوم الطائرات الاسرائيلية على منطقة دمشق، اهتزت المستوطنات الاسرائيلية بسلسلة من الانفجارات، في منطقة تمتد من "نتانيا عبر هرتسليا وروش هاعين ورامات غان وجفعتايم وحتى ريشون لتسيون"، من دون إطلاق صفارات الإنذار في هذه المناطق، بينما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، كعادته، أنه سيفحص الأمر. وفي صباح يوم الجمعة، قدّم جيش الاحتلال تفسيرا غير مقبول قائلا إن صاروخا سوريا مضادا للطائرات، أُطلق من منطقة دمشق وانفجر في الهواء فوق البحر بالقرب من تل أبيب. فكيف يمكن لصاروخ واحد أن يُحدث سلسلة انفجارات مدوية في مثل هذه المساحة الشاسعة في وسط إسرائيل..؟ لا يوجد تفسير لهذا. علما أن سكان في تل أبيب قالوا إن الصاروخ السوري لم ينفجر في البحر وإنما في حي "نافيه شالوم" جنوب تل أبيب.

وفي رواية أخرى، أعلنت شرطة الاحتلال، أن الحديث يدور عن صاروخ سوري من نوع SA-5 انفجر غرب منطقة هشارون، وسقطت أجزاء منه في البحر، وفي محيط تل أبيب. وهذا يشير إلى تطورات أخرى لهذا الحدث: يزعم سكان "ريشون لتسيون" أن الانفجارات في المناطق الاسرائيلية لم تكن بسبب الصاروخ السوري المضاد للطائرات، وإنما بسبب صاروخ سكود السوري. وهذا ما تجاهله الجيش الإسرائيلي والشرطة.

وفي ضوء ذلك، ترى المصادر الاستخباراتية في حديثها لموقع /تيك ديبكا/ أنه إذا كانت هذه التطورات صحيحة، فهذا يعني أننا أمام تغيير تكتيكي في سياسة الرد السورية، بما يعني أن سورية سترد من الآن فصاعدا على أي هجوم اسرائيلي، بمهاجمة هدف اسرائيلي، كما حدث في العشرين من الشهر الماضي حين أطلق السوريون صاروخا مضادا للطائرات سقط في البحر الميت. بعبارة أخرى، يبدو أن السوريين، قرروا، بدعم إيراني وروسي، رفع سقف المواجهة العسكرية مع "إسرائيل".

وتصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري فجر الجمعة الماضية لعدوان لكيان الاحتلال الاسرائيلي فوق العاصمة دمشق. وقال مصدر عسكري، إن كيان الاحتلال نفّذ عدوانه جوا من اتجاه جنوب شرق العاصمة اللبنانية بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

من جانبه أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوم الجمعة أن الدفاعات الجوية السورية دمرت 21 صاروخا إسرائيليا من أصل الـ 24 أطلقها الاحتلال خلال عدوانه الاخير.

وأشار المركز إلى أن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت 21 صاروخا بواسطة أنظمة "بوك إم 2 أي" و"بانتسير إس 1" روسية الصنع.