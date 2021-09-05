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معتقل بحريني يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته بالسجن

معتقل بحريني يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته بالسجن
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المعتقل البحريني سيد محمد أنور دخوله في إضراب عن الطعام في مبنى 17 عنبر رقم 2 في سجن جو بالبحرين وذلك احتجاجا على سوء معاملته.

العالم- البحرين

وقال المعتقل وهو من بلدة جد حفص في تسجيل صوتي“ أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من الأحد 5 سبتمبر احتجاجا على سوء معاملتي وعلى حرماني من العلاج“.

وأوضح أنور بأنه يعاني من ضعف شديد في البصر وان إحدى عينيه تشرف على العمى بسبب تعامل إدارة السجن والأطباء. وخص بالذكر الوكيل المع رشيد الدوسري الذي لم يستجب لطلباته لنقله للعلاج خارج السجن.

وأكد المعتقل أنه صبر لمدة عامين ولم يعد بوسعه التعامل مناشدا لإيصال صوته وتسليط الضوء على ما يتعرض له من معاملة قاسية وحرمان من العلاج داخل السجون الخليفية.

واختتم تسجيله الصوتي بالقول ” “أفضل الموت ساعيا باخذ حقوقي على ان أحيا مسلوب الكرامة ومسلوب الحقوق اسألكم خالص الدعاء والحمدالله رب العالمين” .

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