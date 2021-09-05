فشل المساعي القطرية بوقف المسيرات والإرباك الليلي عند حدود غزة + فيديو

العالم - فلسطين

صولات وجولات للوسيط القطري من غزة نحو الاحتلال والعكس أملا في الوصول لحل يوقف المقاومة الشعبية عند الحدود.

لكن يبدو أن ما جاء به العمادي لم يرضي حركة حماس التي لا تقبل إلا بعودة الأوضاع إلى ما قبل العاشر من مايو.

الكيان الإسرائيلي مازال يتبع سياسية التنقيط في سد احتياجات أهل غزة حتى يضلل العالم، لكن الملفات الأساسية كالإعمار وفتح المعابر للبضائع وإدخال أموال المساعدات ما تزال عالقة، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويجعل الفصائل تصر على تفعيل أدوات مقاومتها.

في ظل كيان لا يستجيب إلا للغة تهديد المصالح فإن الفلسطينيين يصرون على زعزعة أمن المستوطنين حتى لو كان ذلك بمجرد بالون يحرق مزارعهم.

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في الآونة الأخيرة، والبرهان عليه بات قاب قوسين أو أدنى.. فالمشهد يزداد تعقيدا وغزة تغلي بمبانيها المهدمة وجيوبها الفارغة.

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