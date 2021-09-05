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العراق يوافق على دخول 30 ألف زائر من ايران لزيارة الأربعين

العراق يوافق على دخول 30 ألف زائر من ايران لزيارة الأربعين
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيارة الأربعين وجائحة كورونا.

العالم-العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، لافتا الى أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحالي في عموم البلاد، والزيادة في أعداد الإصابات خلال المدة الماضية، وناقش الاجتماع أيضاً أهم الاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وبحسب البيان فقم تمت "الموافقة على دخول (30000) ثلاثين ألف زائر من جمهورية ايران الإسلامية، و(10000) عشرة آلاف زائر من دول الخليج الفارسي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، وعبر المطارات العراقية الدولية (حصراً) على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب، أجري خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق".

وتابع البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة التوصيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات المختصة، والتي تتعلق بجملة إجراءات لاحتواء الجائحة، والحد من خطورتها وانتشارها".

وأشاد الكاظمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الصحية والطبية في المستشفيات كافة، وتصديهم للجائحة وتقديم الخدمات إلى المصابين.

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