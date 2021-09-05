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الغانم: هناك مبادرات هدفها إيجاد انفراجات سياسية في الكويت

الغانم: هناك مبادرات هدفها إيجاد انفراجات سياسية في الكويت
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن هناك مبادرات تدعو للتفاؤل هدفها إيجاد انفراجات سياسية بشأن بعض الملفات الشائكة، مشيرا إلى أنها تتضمن مبادرات نيابية وحكومية وشعبية.

العالم- الكويت

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لرئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، حسبما جاء على الصفحة الرسمية لمجلس الأمة الكويتي على "تويتر".

وأكد الغانم أنه يجري العمل على تلك التفاهمات كان بعيدا عن الإعلام وبعيدا عمن وصفهم بـ "ببعض الأطراف التي تحاول عرقلة أي مبادرة إيجابية".

وتابع: "أقول اليوم، بكل ثقة، إن هناك تقدما كبيرا في العديد من المبادرات التي تعكس حسن نوايا القائمين عليها".

وأوضح الغانم أن بعض النواب كان يدخل المجلس لأول مرة في هذا الفصل التشريعي، مشيرا إلى أنهم ساهموا في دعم هذه المبادرات الإيجابية.

وحذر الغانم ممن وصفهم بـ "قلة قليلة جدا"، قال إنها تحاول عرقلة المبادرات التي تهدف لحل الأزمات.

وتابع: "هذه الفئة مكشوفة لأبناء الشعب الكويتي وتعمل لأجندات معروفة"، مضيفا: "ستستمعون صراخهم يزداد خلال الفترة المقبلة".

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي إن "الانفراجات ستكون نتيجة عمل جماعي وليس عملا فرديا".

وتابع: "أيدينا مفتوحة وممدودة لكل من هو محب ومخلص لهذه البلد ولكل من يريد أن نصل إلى الاستقرار وبناء الوطن وتحقيق طموح مواطنيه".

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