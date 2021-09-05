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زعيم المعارضة الأفغانية أحمد مسعود يعبر عن استعداده لوقف القتال إذا انسحبت طالبان من بنجشير على أن يجري حينها محادثات مع مجلس العلماء

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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