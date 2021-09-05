لابيد إلى موسكو هذا الأسبوع في ظل التوترات حول سوريا

العالم-الاحتلال

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أن لابيد سيغادر إلى موسكو مساء الأربعاء القادم بزيارة وجيزة ستشمل لقاء عمل مع لافروف، وسيعود إلى الاراضي المحتلة في اليوم اللاحق.

وبينت صحيفة "جيروسالم بوست" أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور يوم من هبوط مكونات صاروخ روسي الصنع انطلق من سوريا في منطقة "غوش دان".

وعلاوة على ذلك، أعلن الجيش الروسي في سوريا، قبل أسبوعين من الآن، أن نظام الدفاع الجوي الذي قدمه لسوريا أسقط 22 صاروخاً من أصل 24 أطلقها الكيان الإسرائيلي على أهداف في الأراضي السورية.

كما لفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى موسكو الشهر القادم، بغية عقد اجتماع قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة المسائل الاستراتيجية والأمنية والسياسية، وذلك في ظل تقارير عن إبداء روسيا معارضتها لجولة الغارات الجديدة التي شنها الكيان الاسرائيلي على سوريا مؤخرا.