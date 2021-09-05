سفير البحرين لدى تل ابيب يهنئ المستوطنين برأس السنة العبرية

العالم- البحرين

وقال الجلاهمة بتغريدة في حسابه على "تويتر" اليوم الأحد: " أهنئ اليهود في البحرين وإسرائيل وحول العالم بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة روش هاشناه. أتمنى لكم في هذا العام الجديد أن يعم السلام والازدهار لشعوبنا. شانا توفا (تعني عام سعيد)"، بحسب تعبيره.

وتسلم وزير خارجية الاحتلال الخميس الفائت، أوراق اعتماد أول سفير بحريني لدى الاراضي المحتلة، بالتزامن مع تعيين تل أبيب أول سفير لها لدى البحرين.

وكان كيان الاحتلال قد عين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، "إيتاي تاغنر" قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

ووقع النظام البحريني في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، اعتبرته المقاومة الاسلامية وأحرار العالم، انتكاسة سياسية وسقطة كبرى لحكام البحرين، وتهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي.