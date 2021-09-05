الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سفير البحرين لدى تل ابيب يهنئ المستوطنين برأس السنة العبرية

سفير البحرين لدى تل ابيب يهنئ المستوطنين برأس السنة العبرية
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

هنأ سفير البحرين لدى "تل أبيب" خالد الجلاهمة، اليهود في الكيان الإسرائيلي، بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة.

العالم- البحرين

وقال الجلاهمة بتغريدة في حسابه على "تويتر" اليوم الأحد: " أهنئ اليهود في البحرين وإسرائيل وحول العالم بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة روش هاشناه. أتمنى لكم في هذا العام الجديد أن يعم السلام والازدهار لشعوبنا. شانا توفا (تعني عام سعيد)"، بحسب تعبيره.

وتسلم وزير خارجية الاحتلال الخميس الفائت، أوراق اعتماد أول سفير بحريني لدى الاراضي المحتلة، بالتزامن مع تعيين تل أبيب أول سفير لها لدى البحرين.

وكان كيان الاحتلال قد عين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، "إيتاي تاغنر" قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

ووقع النظام البحريني في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، اعتبرته المقاومة الاسلامية وأحرار العالم، انتكاسة سياسية وسقطة كبرى لحكام البحرين، وتهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي.

روابط ذات صلة

الوفاق المعارضة لسفير المنامة لدى الاحتلال: أنت لا تمثل شعب البحرين

سفير البحرين لدى الاحتلال يصف وصوله الى تل ابيب بالحدث 'التاريخي'!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ما هي رسائل العملية العسكرية اليمنية في العمق السعودي؟

الخرطوم: لن نسمح باستغلال أراضينا ولا نية لدينا لغزو أراضي الغير

شاهد: العميد قاآني يشارك في مجلس عزاء المرجع الحكيم

سفير البحرين لدى تل ابيب يهنئ المستوطنين برأس السنة العبرية

الشرق الأوسط والإنسحاب الأمريكي

لابيد إلى موسكو هذا الأسبوع في ظل التوترات حول سوريا