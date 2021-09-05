الخرطوم: لن نسمح باستغلال أراضينا ولا نية لدينا لغزو أراضي الغير

العالم - السودان

وأضافت الخارجية السودانية إنها نطالب بوقف الاعتداءات ضد السودان لصالح أغراض شخصيات ومجموعات محددة، لافتة إلى إثيوبيا تقحم اسم السودان كلما تفاقمت الأمور الداخلية لديها.



ووجهت السودان تحذيرا لإثيوبيا وطالبتها بالتوقف عن العدوانية في التعامل مع السودان.

واعترف الجيش الإثيوبي،يوم الجمعة 3 أغسطس، بحدوث اختراق لمنطقة بناء سد النهضة من جانب جبهة تحرير تيغراي.

وقال بيان للجيش إن مجموعة من المنتمين إلى جبهة تيغراي اخترقوا منطقة بناء سد النهضة، زاعما أنهم كانوا قادمين من السودان.

وتابع الجيش الإثيوبي أن "الاختراق الذي قامت به عناصر جبهة تحرير تيغراي كان يهدف إلى تقويض عمليات البناء في منطقة سد النهضة"، حسب قوله.



وزعم الجيش الإثيوبي أنه نجح في التصدي لمحاولة الاختراق من جانب مسلحي جبهة تحرير تيغراي.



خرجت العديد من التصريحات الرسمية السودانية التي نفت بشدة أن يكون السودان طرفا في الأزمة التي تزعم إثيوبيا حدوثها.



وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، أن الاتهامات الإثيوبية بتخريب السودان لسد النهضة لا أساس لها من الصحة، واصفاً التصريحات الإثيوبية بأنها "تعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه".



وتابع القائد في الجيش السوداني: "تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب سد النهضة.. نحن نؤكد أن هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".



ودعا أبو هاجة السلطات الإثيوبية إلى "العمل على حل صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها، لأن السودان وجيشه لا يتدخل فى القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا".