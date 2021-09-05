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إطلاق سراح مشروط لرئيس جنوب إفريقيا السابق لأسباب صحية

إطلاق سراح مشروط لرئيس جنوب إفريقيا السابق لأسباب صحية
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد، منح الرئيس السابق جاكوب زوما، إطلاق سراح مشروط لأسباب صحية.

العالم - افريقيا

وقالت إدارة الخدمات الإصلاحية، في بيان: "وضع الإفراج الطبي المشروط لزوما يعني أنه سيكمل المتبقي من العقوبة في مؤسسة إصلاحية، حيث يتوجب عليه الالتزام بمجموعة محددة من الشروط وسيخضع للإشراف حتى نهاية عقوبته"، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، عبر موقعها الإلكتروني.

يأتي ذلك بعد 58 يوما من إيداعه أحد السجون في مقاطعة كوازولو ناتال، شرق البلاد، حيث كان ينفذ عقوبة بالسجن لـ 15 شهرا بسبب ازدراء المحكمة، بعدما تجاهل استدعاء لجنة تحقيق في فساد الدولة خلال فترة حكمه بين عامي 2009 و2019.

وتأجلت الشهر الماضي محاكمة زوما (79 عاما) إلى الـ9 أو 10 من سبتمبر الجاري لأسباب صحية، حيث يواجه في قضية منفصلة تهما بالرشوة وتعود إلى أكثر من 20 عاما، وتتعلق بشراء معدات عسكرية من جديد، ولا تزال المحكمة في انتظار في تقرير طبي حول حالته الصحية يوم الـ9 سبتمبر الجاري.

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