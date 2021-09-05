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حموده صباغ يفوز برئاسة مجلس الشعب السوري

حموده صباغ يفوز برئاسة مجلس الشعب السوري
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

انتخب مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، خلال جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث، حمودة صباغ بالتزكية كونه المرشح الوحيد، فيما فاز محمد أكرم العجلاني بمنصب نائب رئيس المجلس.

العالم-سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المجلس خصص جلسته، اليوم؛ لانتخابات المكتب السنوية.

من جهته، قال صباغ في تصريح، اليوم إن هذه الدورة الاستثنائية خصصت لانتخابات مكتب المجلس السنوية ومناقشة البيان الحكومي، مشيراً إلى أن انتخابات مكتب المجلس السنوية تمثل جزءاً من المسؤوليات الجماعية الكبيرة التي يتحملها المجلس في ظل هذه المرحلة المصيرية والظروف الصعبة التي تمر بها سوريا.

وأكد صباغ أهمية تكثيف الجهود وفقاً للإمكانات المتاحة من أجل النجاح في تجاوز الصعاب وإنجاح العمل البرلماني والمؤسساتي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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