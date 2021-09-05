توازن الردع 7 تضرب أرامكو في العمق السعودي + فيديو

العالم - السعودية

مجدداً مواقع عسكرية حساسة ومنشآت لشركة أرامكو النفطية في العمق السعودي تحت نيران القوات المسلحة اليمنية التي أعلن متحدثها الرسمي استهداف المنشآت التابعة للشركة في رأس التنورة بمنطقة الدمام وكذلك في جدة ونجران وجيزان بهجوم عسكري واسع نفذته عشر طائرات مسيرة وستة صواريخ باليستية في إطار عملية أطلق عليها عملية توازن الردع السابعة.

نجاح العملية العسكرية هذه برهنه ما سبق إعلانها من مشاهد وثقها مواطنون سعوديون وأظهرت دوي انفجارات وآثار دمار في ذات المواقع التي أعلنها الجيش في بيانه، ما يؤكد إصابة صنعاء لأهدافها بهذا الهجوم الصاروخي الذي يدلل على مدى قدراتها العسكرية وما يقابلها من فشل للأنظمة الدفاعية السعودية.

وتُرجع القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها هذه في إطار الرد على استمرار حصار وعدوان التحالف السعودي وجرائمه، في إشارة إلى تصعيده العسكري مؤخراً في أكثر من جبهة، وتكثيف غاراته الجوية على عدة مناطق وتحديداً على محافظتي مأرب وصعدة، وكذا خروقاته المستمرة في جبهة الحديدة، إلى جانب تصاعد الأعمال العسكرية في الجبهة الحدودية ومواصلة تحشيده لمجندين إلى هذه الجبهة.

ويربط كثيرون الاستهداف اليمني لمنشئآت أرامكو بطبيعة ما باتت تفرضه السعودية وتحالفها من حرب اقتصادية على اليمنيين، بالنظر إلى تهديد صنعاء المتكرر أن الرد دائماً سيكون بالمثل وأكثر إيلاماً.

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