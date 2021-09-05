محاكمة 30 ضابط من الجيش اليمني بتهمة الخيانة

العالم- اليمن
يتم فصل التالية أسمائهم من الوظيفة العامة وعددهم خمسة وثلاثين شخصاً لالتحاقهم بدول العدوان ومساهمتهم المباشرة في الاعتداء على الوطن وأبناء الشعب اليمني وهم:
1- خالد محفوظ عبدالله بحاح
2- عبدالله محسن الأكوع
3- محمد عوض بن ربيعة
4- محمد عبدالمجيد القباطي
5- علي حسن الأحمدي
6- محمد سعيد السعدي
7- حورية مشهور أحمد
8- نبيل عبده شمسان القدسي
9- معمر مطهر محمد الإرياني
10- يحيى محمد الشعيبي
11- واعد عبدالله باذيب
12- مرشد علي العرشاني
13- عزي هبة الله علي شريم
14- لطفي محمد سالم باشريف
15- محمد علي ياسر
16- عبدالحافظ ناجي السمة
17- راجح حسين فرحان بادي
18- علي محمد عبده الصراري
19- أنيس عوض حسن باحارثة
20- عبدالله عبده سعيد الحامدي
21- حمود خالد الصوفي
22- فضل يحيى ناجي القوسي
23- أحمد أحمد عبدالله الميسري
24- محمد منصور علي زمام
25- ذياب محسن علي بن معيلي
26- فؤاد حسين عبدالقادر الحميري
27- عبدالله علي عبدالله الميسري
28- صالح حسن سميع
29- شيخان عبدالرحمن الدبعي
30 - نبيل عبدالله محمد حاتم
31- زكية محمد عياش الهلالي
32- محمد سعيد جازع فرحان
33- محمد عبدالحميد الفقيه
34- ناظم عبدالله سالم الحنكي
35- اسكندر محمد الأصبحي.