محاكمة 30 ضابط من الجيش اليمني بتهمة الخيانة

العالم- اليمن

يتم فصل التالية أسمائهم من الوظيفة العامة وعددهم خمسة وثلاثين شخصاً لالتحاقهم بدول العدوان ومساهمتهم المباشرة في الاعتداء على الوطن وأبناء الشعب اليمني وهم:

1- خالد محفوظ عبدالله بحاح

2- عبدالله محسن الأكوع

3- محمد عوض بن ربيعة

4- محمد عبدالمجيد القباطي

5- علي حسن الأحمدي

6- محمد سعيد السعدي

7- حورية مشهور أحمد

8- نبيل عبده شمسان القدسي

9- معمر مطهر محمد الإرياني

10- يحيى محمد الشعيبي

11- واعد عبدالله باذيب

12- مرشد علي العرشاني

13- عزي هبة الله علي شريم

14- لطفي محمد سالم باشريف

15- محمد علي ياسر

16- عبدالحافظ ناجي السمة

17- راجح حسين فرحان بادي

18- علي محمد عبده الصراري

19- أنيس عوض حسن باحارثة

20- عبدالله عبده سعيد الحامدي

21- حمود خالد الصوفي

22- فضل يحيى ناجي القوسي

23- أحمد أحمد عبدالله الميسري

24- محمد منصور علي زمام

25- ذياب محسن علي بن معيلي

26- فؤاد حسين عبدالقادر الحميري

27- عبدالله علي عبدالله الميسري

28- صالح حسن سميع

29- شيخان عبدالرحمن الدبعي

30 - نبيل عبدالله محمد حاتم

31- زكية محمد عياش الهلالي

32- محمد سعيد جازع فرحان

33- محمد عبدالحميد الفقيه

34- ناظم عبدالله سالم الحنكي

35- اسكندر محمد الأصبحي.