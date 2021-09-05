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اشتباكات في طوكيو بين الشرطة ومعارضي الألعاب الأولمبية

اشتباكات في طوكيو بين الشرطة ومعارضي الألعاب الأولمبية
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد اشتباكات بين معارضي الألعاب الأولمبية في المدينة وعناصر الأمن، وفق ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

العالم - اسيا والباسفيك

وأشارت الوكالة إلى أن عشرات من المحتجين تجمعوا عند مدخل إحدى محطات القطارات حيث حاولت الشرطة دفعهم من الساحة الرئيسية إلى مكان آخر، لكن جزءا فقط منهم امتثلوا لأوامر الأمن ليعودوا إلى المكان نفسه بعد فترة وجيزة، حيث جلس نشطاء واستلقى آخرون على الأرض دون أن ينجح رجال الأمن في إبعادهم من المكان من جديد.

وأطلق المتظاهرون هتافات منها "ابعدي يا شرطة" و"وقف عنف الشرطة" و"نحن ضد الأولمبياد!" و"وقف البارالمبياد الآن!"

وقالت إحدى الناشطات إن الصيف الماضي كان "هو الأسوأ بالنسبة لطوكيو منذ انتهاء الحرب العالمية"، مضيفة أن الألعاب الأولمبية التي استضافتها المدينة ستسبب لا محالة "موجة جديدة من فيروس كورونا وأزمة مالية"، كما أنها دعت إلى أن تصبح طوكيو "المدينة الأخيرة التي تستضيف الألعاب".

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