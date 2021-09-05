الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبد اللهيان وعبدالله يؤكدان ضرورة مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المكونات الأفغانية يقررها الشعب الأفغاني

الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. إحباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في أربيل

الاحتلال الإسرائيلي عالق بين البالونات الحارقة والصواريخ المتفجرة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-09-2021

لبنان: تسجيل 12 وفاة و864 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-09-2021

بلومبيرج: آمال خلق فرص العمل تراوح مكانها في السعودية