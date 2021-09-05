العراق يصدر توصيات تخص معاملات 'ذوي الشهداء' ضد الارهاب

العالم-العراق

وقالت الأمانة العامة في بيان، إنها أصدرت "توصيات اللجنة المختصة بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وتسريع إنجاز معاملاتهم، وتقديم العناية الفائقة للجرحى".



وتضمّنت التوصيات التي صادق عليها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزّي بحسب البيان، الآتي:

1. تقديم كل من (وزارتي الدفاع، والداخلية، وهيئة التقاعد الوطنية) كشفاً يتضمن معاملات الشهداء والجرحى المُنجزة وغير المُنجزة، وأعداد المُتسلِّمين منهم قطع أراضٍ سكنية، وبيان محافظات سكنهم، وأعداد الجرحى ومقدار إصاباتهم، وأعداد الذين يحتاجون العلاج خارج العراق، من المشمولين بأحكام القانون رقم (71 لسنة 2017).

2. تهيئة وزارة الصحة، مركزاً خاصاً لعلاج جرحى الحرب على عصابات داعش الإرهابية، والتنسيق بينها وأحد المستشفيات خارج العراق لأغراض العلاج من المشمولين بأحكام القانون المذكور.

3. تولّي كل من وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية) توثيق الحقبة المتضمنة الأعمال البطولية للشهداء والجرحى، وآثار الفكر الإرهابي المتطرف لعصابات داعش الإرهابية، في المناهج الدراسية.

4. تنسيق وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مع الخبراء المختصين لإنشاء متحف يحوي أسماء وصور الشهداء الذين قاتلوا عصابات داعش الإرهابية في محافظاتهم.

5. تنسيق مؤسسة الشهداء مع الهيئة العليا للحج والعمرة؛ من أجل تخصيص عدد من مقاعد الحج في كل عام إلى ذوي شهداء الحرب على عصابات داعش الإرهابية.

6. تقديم مؤسسة الشهداء، إحصائية بأعداد المستفيدين من الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في قانون المؤسسة، بخصوص (المنح الدراسية، والعلاج، ومقاعد الحج، وغيرها من الامتيازات الأخرى).

7. بيان وزارة المالية، إمكانية تخصيصات مالية إلى وزارة الداخلية؛ من أجل علاج الجرحى ذوي مقادير العجز العالية خارج العراق.

8. تقديم هيئة التقاعد الوطنية، آلية عمل مقترحة لتسهيل إصدار الهوية التقاعدية وإيصال الحقوق التقاعدية للجرحى.