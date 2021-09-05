انتهاء عمليات إزالة تلوث الفيول من شاطئ بانياس في سوريا

العالم-سوريا

وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس رئيس اللجنة المشكلة بالمحافظة المكلفة متابعة أعمال إزالة التلوث بسام حمود في تصريح لمراسلة سانا “إنه خلال ثلاثة أيام من تشكيل اللجنة تمت إزالة كل بقع التلوث الموجودة على الشاطئ وفي عمق البحر باستخدام زورق بصرى الشام وبعد ذلك تمت مراقبة الشاطئ مدة 3 أيام أخرى لاحتمال ظهور بقع أخرى والتعامل معها وإزالتها”.

وأضاف “بعد الانتهاء من هذه المدة يتم حاليا نقل مخلفات التلوث الحاصل خارج الشاطئ ووضعها في أماكن آمنة بإشراف مديرية البيئة” مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من نقل المخلفات من الجزء الجنوبي وحاليا يتم التعامل مع ما تبقى منها في الجزء الشمالي و”بالتالي سيغلق هذا الملف بشكل كامل”.

بدوره أشار مدير البيئة في طرطوس علي داوود إلى أن المعالجة تمت بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة وأولها شركة توليد كهرباء بانياس مؤكدا أن أعمال رفع التلوث انتهت قبل يومين بالكامل وبقي فقط إزالة مخلفات النواتج التي تمت بها المعالجة والتي تم طمرها في مكان خاص بعيدا عن البحر منعا لتسرب الفيول إليه وقال “إن الشاطئ آمن من الناحية البيئية بنسبة شبه كاملة”.

ترحيل الكميات المتسربة من الفيول من الخزان المتصدع في الشركة وصل للمراحل الأخيرة وفقا لمدير المرافق العامة في شركة توليد كهرباء بانياس عبد الكريم علي مشيرا إلى أنهم منذ بداية التسرب بدؤوا العمل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا عبر ترحيل كميات الفيول التي تجمعت حول الخزان للمصفاة وإلى الخزانات الاحتياطية بالشركة وما زال العمل مستمرا ليل نهار.

وقال “خلال أيام سنعيد كامل الكميات التي تسربت إلى الخدمة من جديد ونتابع عمليات الترحيل والتنظيف وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا وستبدأ الورشات الفنية باختصاصاتها المتعددة الكشف على الخزان وهناك فريق عمل مشكل لهذه الغاية” مبينا أن الكميات التي تمت إعادتها تقدر بنسبة 85 بالمئة وباقي 10 أو 15 بالمئة سيتم الانتهاء منها قريبا.