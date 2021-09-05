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مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في بنجشير

مقتل المتحدث باسم
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الأحد، مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية، فهيم دشتي، جراء أعمال قتالية في إقليم بنجشير مع حركة "طالبان".

العالم - افغانستان

وذكر موقع "The Khaama Press" أن دشتي، وهو عضو بارز في حزب "الجمعية الإسلامية الأفغانية"، قتل الأحد في اشتباكات بإقليم بنجشير، معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر مرتبطة بـ"جبهة المقاومة الوطنية" مقتل دشتي، إلا أنها لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي حول مصيره.

ويمثل إقليم بنجشير الجبلي معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري السياسي من أصل طاجيكي، المناهضة لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل.

وفي وقت سابق من الأحد أعلن مسعود دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال مع "طالبان"، التي أعلنت السيطرة على عدة مناطق في بنجشير والدخول إلى عاصمة الإقليم مدينة بازاراك بعد أن تمكنت من تأمين الأراضي المحيطة.

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مقتل المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية في بنجشير

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