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شاهد..إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب واقعة هي الأولى من نوعها

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

توقفت مباراة البرازيل والأرجنتين، المقامة على ملعب رينا كورينثيانز، في ساو باولو، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، بعد ظهور مفاجئ لموظفي وزارة الصحة البرازيلية لمنع 4 لاعبين أرجنتيين من إكمال اللقاء.

العالم-رياضة

وتفاجأ اللاعبون بموظفي الصحة البرازيلية داخل الملعب لإخراج الرباعي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بوينديا، لو سيلسو وروميرو، ومنعهم من إكمال اللقاء، بدعوى انضمامهم إلى منتخب بلادهم قادمين من إنجلترا الموجودة في القائمة الحمراء، دون الخضوع للحجر الصحي.

وتعامل البرازيل إنجلترا التي تضعها ضمن القائمة الحمراء للدول التي تشهد تفشيا لـ فيروس كورونا بالمثل وتضعها هي الأخرى في ذات القائمة وتطالب القادمين منها بالخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وفي ظل رفض اللاعبين الأربعة الخروج، تقرر أخيرا، تعليق مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022 وتأجيل اللقاء لوقت آخر لم يتم تحديده .

ولم يسبق في تاريخ كرة القدم أن توقفت مباراة أو ألغيت لسبب مماثل.

من جانبه، أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إيقاف مباراة السامبا والتانغو بقرار من الحكم، وقال إن الحكم ومراقب المباراة سيرفعان تقريرا للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي (فيفا) من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة.

ويأتي اللقاء في إطار مواجهات الجولة الثامنة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ "مونديال قطر 2022".

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