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الكاظمي يوجه بتنفيذ عملية استباقية ضد الخلايا النائمة

الكاظمي يوجه بتنفيذ عملية استباقية ضد الخلايا النائمة
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، بالقيام بعملية نوعية استباقية ضد "الخلايا النائمة"، وذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، الأحد، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، جرى خلاله مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة، وبحث وضع آليات فاعلة؛ لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في محافظة كركوك".

وأكد الكاظمي "ضعف إمكانيات العدو، ولكن سوء الإدارة والتقصير أحياناً في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات"، مشدداً على "أهمية وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية".

وشدد على "ضرورة تفعيل دور الأجهزة الاستخبارية، وإيجاد آليات تنسيق فاعلة بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية لتجنب الخروقات"، موجهاً بـ"تشكيل اللجنة المركزية للتحقيق بهذه الخروقات، ومنع تكرارها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "محافظة كركوك تمتاز بتنوعها، وهناك من يسعى إلى خلق فتنة، ولاسيما ونحن مقبلون على انتخابات مصيرية"، موجهاً بـ"القيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات".

وشهدت كركوك السبت، مقتل 12 عنصراً من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح.

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