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رئيس كيان الإحتلال يتفقد قواته على حدود غزة

رئيس كيان الإحتلال يتفقد قواته على حدود غزة
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تجوّل رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأحد، بمحيط قطاع غزة، والتقى رؤساء المجالس هناك ومع مقاتلي القبة الحديدية.

العالم - الاحتلال

وذكر موقع "واللا" العبري، أن هرتسوغ زار المنطقة برفقة رئيس الأركان أفيف كوخافي، حيث أطلعه مسؤول المنطقة الجنوبية، اليعازر توليدانو، على ما يسمى بالتحديات التي تواجه الجنود على الحدود.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيًّا (يوم 21 أغسطس/ آب الماضي) وهو يُطلق النار من مسدسه على قناص إسرائيلي من مسافة صفر، كان يطلق النار على الفلسطينيين السلميين، عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة.

ولاحقًا، وفي 30 أغسطس/آب، أعلن مستشفى سوروكا في "إسرائيل"، عن وفاة القناص شموئيلي متأثرًا بالجروح البليغة التي أُصيب بها.

وآنذاك، كان الفلسطينيون يتظاهرون في الذكرى السنوية الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب 41 متظاهرًا فلسطينيًّا برصاص القناصة الإسرائيليين في ذلك اليوم، واستشهد اثنان منهما في وقت لاحق، (أحدهما طفل) متأثرين بجراحهما.

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