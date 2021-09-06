الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري:هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع قرب بيسان عبر حفر نفق

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس كيان الإحتلال يتفقد قواته على حدود غزة

واشنطن تعلن عن موقفها إتجاه انقلاب غينيا العسكري

وفاة السفير الألماني لدى الصين

اتفاق عراقي تركي حول بروتوكول نهر دجلة

الكاظمي يوجه بتنفيذ عملية استباقية ضد الخلايا النائمة

أمير قطر وإبن سلمان يبحثان الملف الأفغاني مع عمران خان