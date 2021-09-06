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شاهد.. كلب يطارد قطا إلى 'قمة الهاوية'

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا غريبا لمطاردة بين كلب وقط كانت نتيجتها مأساوية، حيث وصلا إلى قمة شجرة، لتصبح لاحقا "هاوية" حقيقية خطيرة لكليهما.

العالم-منوعات

ويظهر في الفيديو الذي تداوله مستخدمون على "تيك توك" قيام الكلب بمطاردة قطا وملاحقته حتى وصلا إلى قمة شجرة مرتفعة، حيث علقا على قمتها.

ويبدو القط عالقا على أطراف الشجرة فيما يحاول الكلب الوصول إليه لكن الأغصان لم تساعده في التقدم أكثر إلى الأعلى.

ووقع كل من الكلب والقط بمشكلة حقيقية، حيث علقا على قمة الشجرة، ولم يظهر الفيديو الطريقة التي وصل فيها الكلب إلى قمة الشجرة، خصوصا أن الكلاب نادرا ما تستطيع تسلق الأشجار وتتجنب الصعود المرتفع، بعكس القطط.

وعلى الرغم من حصول المشهد على الكثير من التعليقات والمشاهدات في "تيك توك"، إلا أن التدقيق والبحث، يظهر أن المقطع قديم ومنشور على "يوتيوب" لكن تم إدخال بعض التعديلات على الصوت ليظهر بشكل مختلف.

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