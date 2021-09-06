الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة المجاهدين الفلسطينية: هروب الأسرى الأبطال من سجن جلبوع نصر كبير يسطره أسرى الحرية ويؤكد الإرادة والعزيمة الوثابة لدى أسرانا الابطال

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'طالبان' تعلن السيطرة الكاملة على ولاية 'بنجشير'

انخفاض وتيرة كورونا في الهند

هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن 'جلبوع' الإسرائيلي 

مئات الجنود الإسرائيليين يعلنون التمرد على قيادة الجيش 

سلطنة عمان تعلن عدم تسجيلها أي وفيات بسبب كورونا

بعد احتدام المعارك... جبهة الحراك المعارض لطالبان تقترح وقف العمليات العسكرية في بانجشير