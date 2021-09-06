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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: اربعمائة اسير فلسطيني ينقلون من سجن جلبوع الاسرائيلي الى سجون اخرى خوفا من وجود انفاق جديدة
مراسل العالم: جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بإقامة نقاط تفتيش في منطقة جنين في أعقاب هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع
حركة المجاهدين الفلسطينية: هروب الأسرى الأبطال من سجن جلبوع نصر كبير يسطره أسرى الحرية ويؤكد الإرادة والعزيمة الوثابة لدى أسرانا الابطال
الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم: تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين من انتزاع حريتهم عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة أسرانا الأبطال
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان: نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق نصر للمقاومة
مراسل العالم: سجن جلبوع يسمى (الخزنة ) ويعتبر السجن الاكثر تحصينا في سجون الاحتلال وغالبية الاسرى الموجدون فيه محكومون مدى الحياة
القناة 12 العبرية: حراس مصلحة السجون لاحظوا في حوالي الساعة 01:00 ليلا اختفاء عدد من الأسرى من زنزانة وبعد ساعة اكتشفوا النفق الذي هرب منه الأسرى الستة
مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال الاسرائيلي يجري عمليات تمشيط في جبال جلبوع شمال فلسطين المحتلة للبحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة
مراسل العالم: جيش الاحتلال الاسرائيلي يداهم مدينة جنين بحثا عن الاسرى الفارين
ا ف ب: طالبان تعلن "السيطرة الكاملة" على وادي بنجشير شمال كابول
حركة المجاهدين الفلسطينية: هروب الأسرى الأبطال من سجن جلبوع نصر كبير يسطره أسرى الحرية ويؤكد الإرادة والعزيمة الوثابة لدى أسرانا الابطال
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش
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