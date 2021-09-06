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إعلام الاحتلال: 3 من الأسرى الذين هربوا من معتقل جلبوع الاسرائيلي يصنفون كخطرين جدا ولديهم محاولات هروب سابقة

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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