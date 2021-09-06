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مراسل العالم يكشف معلومات عن هروب الاسرى من سجن جلبوع

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية عن تمكن 6 اسرى فلسطينيين من تحرير انفسهم عبر حفر نفق في سجن جلبوع الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

العالم - خاص العالم

وأضاف مراسل العالم في فلسطين المحتلة الزميل خضر شاهين بأن الأسرى المحررون خرجوا من السجن بعد الساعة الثالثة فجراً بتوقيت المحلي عبر نفق تم حفره بأدوات بسيطة، مشيراً الى أن المستوطنين الصهاينة قاموا بتقديم الشكوى الى الشرطة الاسرائيلية حول ما اشتبهوا بوجود اللصوص في المنطقة لكن لم يتم استجابة لهذه الشكوى مما ادى الى تمكين الاسرى من اخذ وقت طويل لتحرير انفسهم.

وتابع مراسلنا: ان المصادر الأمنية تعتقد ان يتوجه الاسرى نحو منطقة الضفة الغربية وتحديداً مخيم جنين شمال الضفة حيث ارسل جيش الاحتلال تعزيزات امنية وعسكرية كبيرة الى هذه المنطقة، اضافة الى حضور مروحيات كما رفعت حالة التأهب في مختلف ارجاء الاسرائيلي خصوصا في منطقة بيسان ومنطقة شمال فلسطين المحتلة وصولا الى وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مراسل العالم أن الإحتلال الإسرائيلي يعتبر هذا الأمر خرقا امنيا كبيرا جداً في ظل مزاعم الصهاينة بأن سجن جلبوع آمن جدا حيث اصيب الاحتلال الإسرائيلي بصدمة سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية بسبب فرار 6 أسرى فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر في الشرطة، أن من بين السجناء الفارين 5 من حركة "الجهاد الإسلامي" وآخر من حركة "فتح".

ويعتقد أن الستة حفروا نفقا استخدموه للفرار من سجن جلبوع، وتم الإبلاغ عن اختفائهم حوالي الساعة 4 صباحا.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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