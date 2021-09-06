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خطيب زاده: ايران كانت بصدد الحصول على المساعدات الدولية لمكافحة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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