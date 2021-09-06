الجبهة الشعبية: تحرير الأسرى لأنفسهم إعجاز بطولي 

العالم - فلسطين

وجاء في نص البيان:

كثيرة هي المعاني السياسية التي تمثلها عملية تحرير بعض أسرانا الأبطال في سجون الإحتلال الصهيوني لأنفسهم ولعل أبرزها أن الإرادة الثورية الجهادية قادرة رغم على الصعوبات القاسية والحصار متعدد الاشكال أن ينتصر ويصنع ملحمة الانتصار في السياسة والميدان العسكري وكل ذلك سيفتح باب الحرية على مصرعيه

إن هذا الإبداع النضالي لأسرانا يدعو القوى الفلسطينية كافة للتفكير في اجتراح الأساليب المناسبه لتحرير أسرانا.

تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن وحدة الصف الفلسطيني المقاوم هي الأساس الذي يحمي انجازات شعبنا وتضحياته والطريق المضيء الذي يجب السير فيه.

إننا في الجبهة الشعبية القيادة العامة نبارك لشعبنا هذا الانتصار الكبير بكل معانيه ودلالاته النضالية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

6 / 9/ 2021