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القيادة العامة..

الجبهة الشعبية: تحرير الأسرى لأنفسهم إعجاز بطولي 

الجبهة الشعبية: تحرير الأسرى لأنفسهم إعجاز بطولي 
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بيانا صحفيا يشيد بالعملية البطولية التي قام بها الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، معتبرا ان هذا العمل هو إعجاز بطولي يؤكد أن ليل الإحتلال الصهيوني زائل.

العالم - فلسطين

وجاء في نص البيان:

كثيرة هي المعاني السياسية التي تمثلها عملية تحرير بعض أسرانا الأبطال في سجون الإحتلال الصهيوني لأنفسهم ولعل أبرزها أن الإرادة الثورية الجهادية قادرة رغم على الصعوبات القاسية والحصار متعدد الاشكال أن ينتصر ويصنع ملحمة الانتصار في السياسة والميدان العسكري وكل ذلك سيفتح باب الحرية على مصرعيه

إن هذا الإبداع النضالي لأسرانا يدعو القوى الفلسطينية كافة للتفكير في اجتراح الأساليب المناسبه لتحرير أسرانا.

تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن وحدة الصف الفلسطيني المقاوم هي الأساس الذي يحمي انجازات شعبنا وتضحياته والطريق المضيء الذي يجب السير فيه.

إننا في الجبهة الشعبية القيادة العامة نبارك لشعبنا هذا الانتصار الكبير بكل معانيه ودلالاته النضالية.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة
6 / 9/ 2021

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القيادة العامة.. الجبهة الشعبية: تحرير الأسرى لأنفسهم إعجاز بطولي 