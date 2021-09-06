ارمينيا تدعو وزير خارجية العراق للزيارة وزيادة التعاون المشترك

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين أستقبل سفير أرمينيا في العراق هراتشيا بولاديان بمُناسَبة انتهاء مهامِّ عمله"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين العراق وأرمينيا خلال الفترة الماضية، وآليات تعزيزها".

وتابع أن "الوزير ثمن الجُهُود التي بذلها السفير في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ويريفان، وتمنى له دوام التوفيق، والنجاح في مهامِّه الدبلوماسيّة المقبلة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا على أهمِّـيَّة تضافر الجُهُود لعقد جلسة المُشاورات السياسيّة بين البلدين نهاية الشهر الحالي؛ لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون المُشترَك".

من جانبه أكّد سفير أرمينيا في العراق هراتشيا بولاديان، "على عمق العلاقات الثنائيَّة بين البلدين"، مُشيداً بـ"الجُهُود التي بذلتها وزارة الخارجيَّة، والتسهيلات في نجاح عمل السفارة الأرمينيّة ببغداد".

ووجه السفير دعوة رسمية لوزير الخارجية لزيارة أرمينيا في إطار زيادة حجم التعاون، والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة.