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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
ذبيح الله مجاهد: منظومات الرادار في مطار كابول تضررت وسنعمل على اصلاحها
ذبيح الله مجاهد: لا ينبغي ان يكون هناك قلق بشأن تعاوننا مع المجتمع الدولي
ذبيح الله مجاهد: اقتصادنا سوف يتحسن وسننتشل المواطنين من الفقر
ذبيح الله مجاهد: سنبذل كل ما في وسعنا لعودة الحياة بشكل طبيعي في افغانستان
ذبيح الله مجاهد: نشكر دول الجوار ونطالب المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لاعادة اعمار افغانستان
ذبيح الله مجاهد: مطار كابول تعرض لاضرار كبيرة بوجود القوات الاميركية ما ينم عن عدائهم لشعبنا
ذبيح الله مجاهد: نعمل على تأهيل وتشغيل مطار كابول بالتعاون مع الحكومة التركية والقطرية
ذبيح الله مجاهد: تم القاء القبض على اكثر من ثلاثمئة من اللصوص والخارجين عن القانون في كابول خلال الساعات الماضية
ذبيح الله مجاهد: الاتصالات والتزود بالغذاء في بنجشير قد عادا بعد انتهاء القتال
ذبيح الله مجاهد: نطمئن الناس في بنجشير بأننا لم نلحق ضررا بالمنطقة
ذبيح الله مجاهد: منظومات الرادار في مطار كابول تضررت وسنعمل على اصلاحها
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش
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