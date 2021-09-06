مراسل العالم: الاحتلال يعيش حالة صدمة عقب هروب الاسرى

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وأضاف مراسل العالم الزميل خضر شاهين، أنه يبدو ان هناك تنسيقا مع جهات خارجية لانجاح العملية حيث تم حفر النفق منذ مدة طويلة، مشيرا الى أن سجن جلبوع يعتبر من اهم معتقلات الاحتلال ومزود بتقنيات امنية معقدة جدا.

وأكد مراسلنا على أن الاحتلال مني بصدمة كبيرة سياسيا وأمنيا على خلفية عملية فرار الأسرى حيث سيقوم الاحتلال بنقل نقل الاسرى من سجن جلبوع لتفتيشه خشية وجود أنفاق أخرى.

وفي وقت سابق افاد مراسلنا، أن الأسرى المحررون خرجوا من السجن بعد الساعة الثالثة فجراً بتوقيت المحلي عبر نفق تم حفره بأدوات بسيطة، مشيراً الى أن المستوطنين الصهاينة قاموا بتقديم الشكوى الى الشرطة الاسرائيلية حول ما اشتبهوا بوجود اللصوص في المنطقة لكن لم يتم استجابة لهذه الشكوى مما ادى الى تمكين الاسرى من اخذ وقت طويل لتحرير انفسهم.

وتابع مراسلنا: "ان المصادر الأمنية تعتقد ان يتوجه الاسرى نحو منطقة الضفة الغربية وتحديداً مخيم جنين شمال الضفة حيث ارسل جيش الاحتلال تعزيزات امنية وعسكرية كبيرة الى هذه المنطقة، اضافة الى حضور مروحيات كما رفعت حالة التأهب في مختلف ارجاء الاسرائيلي خصوصا في منطقة بيسان ومنطقة شمال فلسطين المحتلة وصولا الى وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد مراسل العالم أن الإحتلال الإسرائيلي يعتبر هذا الأمر خرقا امنيا كبيرا جداً في ظل مزاعم الصهاينة بأن سجن جلبوع آمن جدا حيث اصيب الاحتلال الإسرائيلي بصدمة سياسية وعسكرية وأمنية وإعلامية بسبب فرار 6 أسرى فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر في الشرطة، أن من بين السجناء الفارين 5 من حركة "الجهاد الإسلامي" وآخر من حركة "فتح".

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