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متحدث الخارجية الايرانية خطيب زاده : الاخبار من بنجشير مقلقة وان الاعلان عن استشهاد قادة افغان مؤسف بالنسبة لايران

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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