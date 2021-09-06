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مراسل العالم: الفلسطينيون يعتبرون حادث سجن جلبوع بالنصر الكبير

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل العالم في الضفة الغربية، ان الاسرى الفلسطينيين الستة فتحوا بابا للحرية وان الشارع الفلسطيني يتحدث عن انتصار كبير حققه هؤلاء الاسرى.

العالم - خاص العالم

وأكد مراسل العالم الزميل فارس الصرفندي، ان الداخل الاسرائيلي يتحدث عن حالة من ارباك وضعف واستكانة في الكيان جراء العملية كما أن الداخل الاسرائيلي بدأ بالحديث لمرحلة ما بعد هروب الاسرى الفلسطينيين.

وتابع مراسلنا، بأن عملية الهروب من سجن جلبوع أثبتت ان المنظومة الاسرائيلية ضعيفة وغير قادرة على التماسك.

وأعلن مراسلنا عن وجود انباء عن استعداد قوات الاحتلال الاسرائيلي لاقتحام مدينة جنين كما أنه هناك عمليات اعتقال واقتحامات في جنين والمناطق المحاذية لها.

وشدد مراسلنا على أن عملية الفرار من سجن جلبوع اظهرت حجم الاخفاق الكبير للاجهزة الامنية الاسرائيلية.

وفي وقت سابق افاد مراسل العالم خضر شاهين، أن الأسرى المحررين خرجوا من السجن بعد الساعة الثالثة فجراً بتوقيت المحلي عبر نفق تم حفره بأدوات بسيطة، مشيراً الى أن المستوطنين الصهاينة قاموا بتقديم الشكوى الى الشرطة الاسرائيلية حول ما اشتبهوا بوجود اللصوص في المنطقة لكن لم يتم استجابة لهذه الشكوى مما ادى الى تمكين الاسرى من اخذ وقت طويل لتحرير انفسهم.

وتابع مراسلنا: "ان المصادر الأمنية تعتقد ان يتوجه الاسرى نحو منطقة الضفة الغربية وتحديداً مخيم جنين شمال الضفة حيث ارسل جيش الاحتلال تعزيزات امنية وعسكرية كبيرة الى هذه المنطقة، اضافة الى حضور مروحيات كما رفعت حالة التأهب في مختلف ارجاء الاسرائيلي خصوصا في منطقة بيسان ومنطقة شمال فلسطين المحتلة وصولا الى وسط كيان الاحتلال الإسرائيلي".

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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