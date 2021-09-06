ذبيح الله مجاهد: انتهت الحرب رسمياً في افغانستان

العالم - افغانستان

وأضاف مجاهد في بيان، "فبهذا النصر والتمكين خرجت بلادنا من الحروب بشكل كامل، وبإذن الله ستنعم أفغانستان بالحرية والاستقلال والازدهار، وسيعيش شعبها في آمان ورفاهية واطمئنان".

وأكد المتحدث على أن جميع أهالي بناجشير بخير ولم يلحق أي ضرر بالمدنيين خلال العمليات العسكرية، وأنهم سيحظون بجميع الحقوق التي يحظى بها بقية الشعب الأفغاني، ولن يكون هناك أي معاملة سيئة معهم، منوها بأن جميع سلطات بنجشير الجدد (حاكم الولاية، ونائبه، وبقية المسئولين) من أبناء الولاية نفسها.

ولفت المتحدث إلى أن الحركة سعت لحل قضية بانجشير سلميا وعن طريق التفاوض لكن الطرف المقابل رفض ولم يبق إلا حسم القضية عسكريا.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية في البلد تحت السيطرة، وستقوم القوات بالزي العسكري بتأمين العاصمة كابول، منوها بأنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم القبض على 43 من "اللصوص ومرتكبي الشغب"، وتم تحويل قضياهم إلى قيادة الشرطة، إضافة إلى إلقاء القبض على أكثر من 80 مسلحا من الذين قاموا بإطلاق الرصاص في الهواء قبل ليلتين.

كما أكد المتحدث أن الأوضاع في المعابر طبيعية، والبنوك أيضا تعمل، كما أن سوق الصراف (سراي شهزاده) بدأ بفعالياته، مما سيساهم في الحفاظ على قيمة العملة.

وعن تشكيل الحكومة قال المتحدث: إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مؤقتة والإعلان عنها قريبا مع إجراء بعض التعديلات مستقبلا، "يحتمل أن تكون الحكومة في الوهلة الأولى نيابية، حتى تكون قابلة لاستيعاب التعديل والتغيير. وسيتم الإعلان عن الحكومة قريبا، هنالك بعض الأمور التقنية المتبقية، وما يتم تداوله من وجود الاختلافات فغير صحيح"، مضيفا أنه تم إرسال دعوات رسمية إلى مسؤولي بعض الدول، حتى يحضروا مراسم إعلان الحكومة.

ولفت المتحدث باسم طالبان إلى أن القائد الأعلى للحركة هيبة الله أخوندزادا "سيأتي إلى المشهد العام قريبا".

ودعا ذبيح الله المجتمع الدولي المساعدة في إعادة إعمار أفغانستان ودعم الشعب الأفغاني، "وصلتنا بالفعل مساعدات إنسانية من مختلف الدول، ودول أخرى أيضا وعدت بتقديم المساعدات، ونرجو من الجميع ألا يوقفوا دعمهم للشعب الأفغاني"رافضا في الوقت ذاته المساعدات المشروطة من أي طرف آخر.

من جانب آخرأشاد المتحدث بدعم الصين قائلا: "نعتبر دعم دولة الصين خطوة إيجابية، ونتوقع أن تعترف الصين على الحكومة الجديدة".