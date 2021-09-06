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الاحتلال يكشف هوية الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع

الاحتلال يكشف هوية الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

نشرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أسماء الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع فجر اليوم الاثنين عن طريق نفق وسط حالة من الذهول والصدمة لقيادة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الاحتلال

وكانت قوات الاحتلال أعلنت الاستنفار حول سجن جلبوع بحثًا عن الأسرى الأبطال الذين تمكنوا من الهروب من السجن، الذي يوصف بأنه أكثر السجون تحصينًا إسرائيليًا.

وحسب ما نشرت سلطة السجون فقد تم التعرف على أسماء الأسرى وهم:-

زكريا الزبيدي - مناضل انفيعات - محمد عريضة - يعقوب قادري - أيهم كماجة - محمد عارضة، وهم من سكان الضفة الغربية ومحكومون بأحكام عالية تصل الى مدى الحياة.

ومازالت أعمال البحث جارية عنهم بعدما أغلقت لشرطة الاحتلال الإسرائيلية منطقة شمال فلسطين المحتلة وهي المنطقة التي يقع فيها سجن جلبوع.

فيما نشر نادي الأسير معلومات حول الأسرى الستة الذين نجحوا في كسر قيدهم:

1. الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة/ جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

2. الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

3. الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

4. الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

5. الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.

6. الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.

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