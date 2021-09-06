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سرايا القدس تشيد بعملية تحرير فلسطينيين لانفسهم من السجن 

سرايا القدس تشيد بعملية تحرير فلسطينيين لانفسهم من السجن 
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن هذا الفعل البطولي، الذي يشبه كثيراً ما حدث في سجن غزة المركزي عام 1987 وفي سجن عوفر 2002 على يد أبطال الجهاد الإسلامي، يؤكد على أن الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم وأنه يصنع حريته بزناده.

العالم - فلسطين

وفجر اليوم الاثنين، تمكن ستة أسرى فلسطينيين معظمهم من المحكومين بالسجن المؤبد، من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، بعد أن حفروا نفقًا استمر العمل فيه لأشهر طويلة، وفقًا لتقديرات الاحتلال، الأمر الذي ترك صدمة وانتقادات واسعة للمنظومة في كيان الاحتلال.

واستدعت سلطات الاحتلال قوات من الجيش الصهيوني والشرطة الى المكان، وهم يقومون بعمليات تفتيش من بين جملة أمور بواسطة مروحيات ومُسيرات.

وبحسب إعلام العدو، خمسة من الأسرى الذين فروا هم من الجهاد الإسلامي وواحد من حركة فتح، ومن بينهم زكريا الزبيدي.

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شاهد بالفيديو.. الجهاد الاسلامي تصف عملية سجن جلبوع اسطورة استثنائية

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