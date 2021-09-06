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'آبل': تقنية الاتصالات الثورية لهواتف 'آيفون' الجديدة ليست متاحة للجميع

'آبل': تقنية الاتصالات الثورية لهواتف 'آيفون' الجديدة ليست متاحة للجميع
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "آبل" الأمريكية قررت ألا تكون تقنية الاتصالات الثورية الخاصة بها بالاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف "آيفون" الجديدة متاحة للجميع.

العالم-علوم وتكنولوجيا

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مصادر من داخل "آبل" أكدت أن تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في هواتف "آيفون" ستكون مقصورة على مناطق معينة فقط.

وتنوي أن تخصص "آبل" تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، على حالات الطوارئ وفي أسواق محددة خاصة تلك المناطق، التي لا يوجد فيها تغطية هواتف خلوية بصورة منتظمة.

وأكدت المصادر أن "آبل" تنوي أن تطلق أقمار صناعية خاصة بها، لتواكب تلك التقنية الثورية في هواتف "آيفون" المرتقبة، ولكن هذا قد لا يكون إلا بعد سنوات عديدة.

وأرجعت المصادر هذا القرار من "آبل" إلى الاعتراضات الكبرى، التي ستواجهها من شركات الاتصالات المختلفة، بسبب ما سيتكبدوه من خسائر إذا ما تم تعميم تلك التقنية حول العالم كله.

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