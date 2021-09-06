أبرز عناوين الصحافة الايرانية لصباح اليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021

آرمان ملي ..

الرئيس إبراهيم رئيسي لماكرون ..إيران تؤيد إجراء مفاوضات ذات جدوى ويجب الغاء الحظر

ابرار ..

رئيس الجمهورية ..لانقبل إجراء مفاوضات تحت وطأة ضغوط

اطلاعات ..

جبهة المقاومة في بنجشير تلحق خسائر كبيرة بحركة طالبان

جام جم ..

جبهة المقاومة الوطنية بوادي بنجشير تأسر المئات من مقاتلي طالبان في المعارك الدائرة هناك

ابتكار ..

المتحدث بإسم القوات اليمنية المشتركة.. إستهدفنا منشآت آرامكو السعودية بمسيرات وصواريخ ذوالفقار

آفتاب يزد ..

تراجع شعبية بايدن ونسبة كبيرة من أنصاره يبدون ندمهم على التصويت له في الإنتخابات

رسالت ..

أجراس الخطر تقرع في حلف الناتو مع تفجر خلافات بين أمريكا وأوروبا إثر الهزيمة بأفغانستان

حمايت ..

مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بالقدس في ظل حماية جنود الإحتلال

جمهوري اسلامي ..

البالونات الفلسطينية الحارقة تستهدف المستوطنات الصهيونية القريبة من قطاع غزة

عصر ايرانيان ..

نواب بالبرلمان العراقي يعتبرون إبرام الداخلية إتفاقا مع شركة أمنية سعودية خيانة للشعب العراقي

كيهان ..

حركة أنصار الله اليمنية تدك منشآت آرامكو السعودية بالدمام بمسيرات وصواريخ بالستية

مردم سالاري ..

رعب بتل أبيب من إحتمال إستهداف حزب الله لمنصات إستخراج الغاز والنفط الصهيونية بالمتوسط

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة الایرانیة

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، النظام الخليفي وأزمة الإفتقار للشرعية.. النظام الخليفي في البحرين ارسل سفيرا له الى تل ابيب في اطار الاعتراف الكامل بالكيان الصهوني ورد الاخير بتعيين سفيرا له في المنامه..

إن تبادل السفراء بين الكيان الصهيوني والنظام البحريني بصورة رسمية فجر غضبا واسع النطاق في الشارع البحريني وعكست المظاهرات الشعبية في العديد من المناطق بالبحرين ضد التطبيع مع هذا الكيان واجواء التنديد بتبادل السفراء معه واقع اتساع الهوة بين المواطنين والسلطات البحرينية الامر الذي بات يطرح حقيقة افتقار النظام البحريني للحد الادنى من الشرعية.ان تمادي ال خليفة في الاندفاع بمسير التطبيع الخياني مع تل ابيب سيترك بصمات سلبية اعمق واكثر خطورة على مستقبل النظام الحالي في البحرين .

قدس..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة قدس في مقالها، بنجشير الساحرة والغموض الإعلامي.. هناك تساؤلات عما يحدث في اقليم وادي بنجشير , هذه المنطقة المعروفة لا بجمال طبيعتها فحسب بل بكونها ايضا عصية وصلبة مقابل الغزاة سواء من خارج افغانستان ام من داخلها .

إن حركة طالبان وضعت المفاوضات السياسية مع جبهة المقاومة في بنجشير بزعامة أحمد مسعود جانبا لصالح الحسم العسكري ان المقاومة في بنجشير دعت لتشكيل حكومة شمولية تمثل جميع الاعراق الافغانية , ولكن يبدو ان طالبان قد اختارت حسم الامور ميدانيا مثيرة لضجة اعلامية كبرى حول سيطرتها على بنجشير , ولكن يبدو ان اقليم بنجشير ما زال مصرا على البقاء كرمز للمقاومة الصلبة وهو الذي صمد بوجه القوات السوفيتية وبعدها بوجه اول حكومة لطالبان اواخر تسعينيات القرن الماضي .

وفي كل الاحوال هناك انباء متضاربة بشأن المعارك ببنجشير ويبقى ان ننتظر انقشاع غبار وطيس القتال لنرى ما آلت اليه الاوضاع هناك .

جام جم ..

نشرت صحيفة جام جم تقريرا يحمل عنوان، إستطلاعات محبطة لبايدن.. عكست نتائج استطلاع واسع للرأي في الولايات المتحدة نتائج محبطة تماما للرئيس الامريكي جو بايدن و..قال عدد كبير من المستطلعين المؤيدين للحزب الديمقراطي إنهم يشعرون بالندم على الإدلاء بأصواتهم لصالح بايدن بالإنتخابات هذه النتائج زادت من مخاوف الحزب الديمقراطي بشأن مةقفه في الانتخابات الرئاسية التي قد يخوضها ترامب عن الحزب الجمهوري.

ويقول مراقبون بالولايات المتحدة ان عدة عوامل تقف وراء انحسار شعبية ومكانة بايدن ابرزها تزايد الشكوك حول قدرته على ادارة شؤون امريكا خاصة بعد الفشل الذريع بافغانستان وكذلك بسبب وجود شكوك حول صحته ومدى قدرته على اتخاذ القرارات المناسبة .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ، ضوء أوروبي أخضر لطالبان في أوج معارك بنجشير، ...طرح الاتحاد الاوروبي شروطا قال ان تحقيقها من قبل حركة طالبان الافغانية سيمهد الطريق لايجاد جسور تعامل معها .

ان توقيت هذا الموقف الأوروبي جاء في خضم إحتدام المعارك بإقليم بنجشير الأمر الذي يعطي طالبان ثقة أكبر بالنفس خاصة وسط انباء تتحدث عن اتساع دائرة المقاومة في بنجشير وتعثر هجمات طالبان وبقاء بنجشير عصية على طالبان كما كانت في اواخر تسعينيات القرن الماضي وخلال حكومة طالبان والشروط الاوروبية فضفاضة وتتحدث عن ضرورة تشكيل حكومة واسعة المشاركة بكابول واحترام حقوق الانسان وضمان عدم تحول افغانستان لمرتع للارهاب .

ان المهم بشأن هذا الموقف الاوروبي وبغض النظرعن الشروط نفسها هو توقيته لصالح طالبان وكونه رسالة تبرير اوروبية لاقامة علاقات مع طالبان .

جوان...

صحيفة جوان كتبت عن اجتماع امني سوري تركي في بغداد بوساطة عراقية في مقال يتساءل، هل تركيا وسوريا ببداية مسار جديد؟ قائلة..

هذا الاجتماع الامني التركي السوري هو الثاني من نوعه هذا العام , ففي يناير الماضي توسطت روسيا لعقد اجتماعا امنيا رفيع المستوى بين تركيا سوريا في موسكو ..

في إجتماع موسكو طرحت سوريا شروطا للتطبيع مع تركيا أبرزها إنسحاب القوات التركية من الأراضي السورية ووقف الدعم التركي للجماعات الارهابية بادلب وشروط اخرى ترتبط بهذين المحورين , ولا يبدو ان دمشق قد غيرت هذه الشروط لانها ترتبط ببساطة بسيادتها الوطنية ووحدة الاراضي السورية , ومن هنا لابد من التساؤل عن مدى استعداد انقرة لتحقيق هذه الشروط السورية خاصة في ظل وجود توجه تركي نحو التهدئة بالمنطقة والتطبيع مع بلدان كمصر والامارات والسعودية بينها وتركيا خلافات معروفة ..

سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان، درس على السعودية الإتعاظ به، كتبت صحيفة ساست روز.. الولايات المتحدة بكل قدراتها العسكرية اضطرت وبعد عشرين عاما من الحرب بافغانستان للاعتراف بالهزيمة والفشل وسحب قواتها بشكل مخزي ومذل من كابول..

إن مايحدث في اليمن اليوم يحمل مؤشرات واضحة على فشل التحالف السعودي المتفكك وإستمرار هزائمه الميدانية الكبرى.

ان على السعودية ان تدرك قبل فوات الاوان بأن الهزيمة التي تنتظرها في اليمن قد تكون اكبر بمراحل واكثر اذلالا بكثير عما واجهته امريكا وحليفاتها بافغانستان, ومن هذا المنطلق الاجدر بالرياض الاتعاظ من التجربة الامريكية الغربية المريرة بافغانستان والمبادرة بايقاف حربها العدوانية على اليمن دون اية شروط والخروج من الاراضي اليمنية بشكل كامل.