تغلب على آلامك بهذه المواد الطبيعية

العالم-صحة
لذا، جلبنا لكم بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تسكين الألم:
– القرفة:
للقرفة مفعول سحري في تخفيف الآلام المختلفة، ما عليك سوى تناول مشروب القرفة.
– الكركم:
يتميز الكركم بعدة فوائد أهمها تسكين الآلام المختلفة.
– زيت الزيتون:
يعمل زيت الزيتون على تسكين الآلام وكمضاد للالتهابات، يمكنك إضافته إلى طبق السلطة يومياً.
– الزنجبيل:
يعتبر الزنجبيل مسكن قوي للآلام كما أنه مضاد للالتهاب، يمكن تناول مشروب الزنجبيل أو إضافته إلى الطعام، فضلاً عن إنه يمد الجسم بالطاقة ويساعد في الشعور بالدفء.
– القرنفل:
يعتبر القرنفل وزيت القرنفل من مسكنات الألم ومضادات الالتهاب، يمكن تناول زيت القرنفل بإضافته إلى السلطة أو شرب مغلي القرنفل، كما يمكن استخدام زيت القرنفل كدهان لتجنب آلام المفاصل.