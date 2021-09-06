تغلب على آلامك بهذه المواد الطبيعية

العالم-صحة

لذا، جلبنا لكم بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تسكين الألم:

– القرفة:

للقرفة مفعول سحري في تخفيف الآلام المختلفة، ما عليك سوى تناول مشروب القرفة.

– الكركم:

يتميز الكركم بعدة فوائد أهمها تسكين الآلام المختلفة.

– زيت الزيتون:

يعمل زيت الزيتون على تسكين الآلام وكمضاد للالتهابات، يمكنك إضافته إلى طبق السلطة يومياً.

– الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل مسكن قوي للآلام كما أنه مضاد للالتهاب، يمكن تناول مشروب الزنجبيل أو إضافته إلى الطعام، فضلاً عن إنه يمد الجسم بالطاقة ويساعد في الشعور بالدفء.

– القرنفل:

يعتبر القرنفل وزيت القرنفل من مسكنات الألم ومضادات الالتهاب، يمكن تناول زيت القرنفل بإضافته إلى السلطة أو شرب مغلي القرنفل، كما يمكن استخدام زيت القرنفل كدهان لتجنب آلام المفاصل.