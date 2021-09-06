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تغلب على آلامك بهذه المواد الطبيعية

تغلب على آلامك بهذه المواد الطبيعية
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

يتعرض أغلبنا للضغوط اليومية التي تسبب لنا الآلام المختلفة، سواء بسبب الطقس أو الانزعاج أو الأمراض. ويحاول الأشخاص تخفيف هذه الآلام بالمسكنات، ولكن بعضهم لا يرغب بتناول العقاقير.

العالم-صحة

لذا، جلبنا لكم بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تسكين الألم:

القرفة:

للقرفة مفعول سحري في تخفيف الآلام المختلفة، ما عليك سوى تناول مشروب القرفة.

الكركم:

يتميز الكركم بعدة فوائد أهمها تسكين الآلام المختلفة.

زيت الزيتون:

يعمل زيت الزيتون على تسكين الآلام وكمضاد للالتهابات، يمكنك إضافته إلى طبق السلطة يومياً.

الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل مسكن قوي للآلام كما أنه مضاد للالتهاب، يمكن تناول مشروب الزنجبيل أو إضافته إلى الطعام، فضلاً عن إنه يمد الجسم بالطاقة ويساعد في الشعور بالدفء.

القرنفل:

يعتبر القرنفل وزيت القرنفل من مسكنات الألم ومضادات الالتهاب، يمكن تناول زيت القرنفل بإضافته إلى السلطة أو شرب مغلي القرنفل، كما يمكن استخدام زيت القرنفل كدهان لتجنب آلام المفاصل.

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