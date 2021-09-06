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كتائب القسام تبارك العمل البطولي النوعي الذي أقدمت عليه ثلة من المجاهدين الأسرى الأبطال في سجن جلبوع الاسرائيلي

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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