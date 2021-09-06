الاحتلال يتجه لإخلاء سجن 'جلبوع' وتوزيع الأسرى على السجون

العالم - الاحتلال

وذكر موقع "0404" الإخباري العبري، أن إجراء نقل الأسرى، يأتي بعد تقديرات أمنية بشأن وجود أنفاق أخرى يمكن أن تستخدم في هروب مزيد من الأسرى.

وأشار إلى أن وحدة الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي ستجري تفتيشًا كاملًا للسجن بعد إخلائه من الأسرى، فيما بدأت إدارة معتقلات الاحتلال في اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في مختلف السجون خوفا من وجود أنفاق فيها.

ونجح ستة أسرى فلسطينيون، فجر اليوم الاثنين، من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، عبر نفق حفروه، بحسب سلطة سجون الاحتلال.

ووفق المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، فإن الأسرى الستة وهم: (زكريا الزبيدي، مناضل يعقوب نفيعات، محمد قاسم عريده، يعقوب محمود قدري، أيهم فؤاد كمامجي ومحمود عبد الله عريده)، يقضي أغلبهم أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وجميعهم من جنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة).

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث ومطاردة واسعة للأسرى بعد استدعاء قوات كبيرة من الشرطة، إلى مكان الحادث، التي تجري حاليًّا عمليات بحث باستخدام المروحيات في المنطقة، وفق وسائل إعلام عبرية.

يشار إلى أن سجن "جلبوع" والذي سمي نسبة إلى الجبل المقام عليه، يقع شمالي فلسطين المحتلة، وأُنشئ بإشراف خبراء إيرلنديين وافتتح عام 2004 بالقرب من سجن شطة في منطقة بيسان.

ويُعد السجن ذا طبيعة أمنية مشددة جدًّا، ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة، ويحتجز الاحتلال فيه أسرى فلسطينيين يتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات فدائية.