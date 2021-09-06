الصحة الايرانية: تسجيل 583 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: تم منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم تسجيل 27 الفا و579 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 156 الف و986 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و628 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و394 الفا و83 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 19 مليونا و 620 الفا و596 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 9 ملايين و832 الفا و848 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 29 مليونا و453 الفا و444 جرعة.

واوضحت وزارة الصحة بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و568 الفا و864 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 246 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 144 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 58 مدينة.