آخر التفاصيل في فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى وجود تعبئة بداخل القوات الأمنية الاسرائيلية في محاولة للوصول إلى الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

وأضاف مراسلنا الى بدء قادة الاحتلال الاسرائيلي بتوجيه الاتهامات الى بعضهم البعض، حيث أكد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت بوجود أزمة كبيرة في المنظومة الأمنية الاسرائيلية على مدار السنوات الماضية.

وقال مراسلنا ان متحدث الشرطة الاسرائيلية يقول ان النفق الذي وجد في سجن جلبوع ليس حديثا وانما كان موجودا في الاساس وان الاسرى الستة الذين فروا من السجن حسب معطيات الاحتلال ليسوا مع بعضهم البعض".

وكان قد لفت مراسلنا إلى أن سلطات الكيان الإسرائيلي قد نشرت أسماء هؤلاء الأسرى، وهم: مناضل نفيعات ومحمد قاسم ويعقوب محمود وأيهم فؤاد ومحمود عبد الله (حركة الجهاد)، أما الأسير السادس فهو قائد كتائب شهداء الأقصى بمنطقة جنين زكريا الزبيدي الذي يتهمه الاحتلال بالمسؤولية عن هجوم استهدف مقر حزب الليكود بمدينة بيسان عام 2002 وقتل فيه 6 إسرائيليين.

وأشار إلى أنه رغم أن السجن مزدوج وشديد الحراسة، فإن الأسرى الستة تمكنوا من الفرار، وباشرت سلطات الكيان الإسرائيلية تمشيطا وتفتيشا واسعين في محيط السجن بمشاركة مروحية تابعة للشرطة فور اكتشافها الفرار.





وكان قد تمكن ستة من الاسرى الفلسطينيين من الفرار ، ليلة الأحد-الإثنين، من سجن جلبوع، شمالا، عبر نفق حفروه، بحسب مصلحة سجون الاحتلال “الإسرائيلي”. ونقلت قناة (كان) الاسرائيلية الرسمية عن مصلحة السجون قولها إنّ 6 معتقلين حفروا نفقًا خرجوا منه من سجن (جلبوع).



ونوهت القناة، إلى أنّ زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى عضو المجلس الثوري للحركة، من بين الفارين. وقالت القناة إنّ الخمسة الباقين ينتمون لحركة “الجهاد الإسلامي”، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدر.

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