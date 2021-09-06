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فلسطين المحتلة مراسل العالم: الاسرى الستة الذين فروا من السجن حسب معطيات الاحتلال ليسوا مع بعضهم البعض

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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