الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال استقباله رئيس استخبارات الحرس الثوري

وزير الامن الايراني يؤكد على تعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية

وزير الامن الايراني يؤكد على تعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الامن الايراني اسماعيل خطيب خلال استقباله رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري وعدد من مساعديه ، على تعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية.

العالم - ايران

وهنأ حجة الإسلام حسين طائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري والوفد المرافق له، حجة الإسلام اسماعيل خطيب على تعيينه وزيراً للأمن وشكروه على تعاونها، وشدد على ضرورة تطوير وتوسيع التعاون بين الجانبين، معربا عن أمله في تطوير هذا التعاون في المرحلة الجديدة.

من جانبه اعرب كلا من وزير الامن ورئيس مجلس تنسيق المعلومات بوزارة الامن عن شكرهما لاجراءات جهاز استخبارات الحرس الثوري، وأكدا ان استخبارات الحرس الثوري ووزارة الأمن مؤسستان انبثقتا عن الثورة الإسلامية، وسيعملان بالتأكيد تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة لتعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية وأمنها القومي من خلال التعاون والتنسيق والتآزر وتوحيد الإجراءات.

روابط ذات صلة

وزير الامن يؤكد على مكافحة ارهاب الدولة الرسمي والاقتصادي الاميركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. آخر التفاصيل في فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

استمرار تسليم السلاح وتسوية أوضاع المسلحين من درعا البلد

خلال استقباله رئيس استخبارات الحرس الثوري وزير الامن الايراني يؤكد على تعزيز اقتدار الجمهورية الاسلامية

محطات وذكريات مع الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان

خطوة من البرلمان الصومالي تؤجل انتخابات رئاسة الجمهورية

شاهد.. طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على منطقة بانجشير