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أحمد مسعود يقول إن المقاومة مستمرة بالقتال ضد طالبان في بنجشير

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد "جبهة المقاومة الوطنية" أحمد مسعود أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد "طالبان" في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

العالم _ أسيا و الباسفيك

وبحسب ما أفادت روسيا اليوم فقد قال مسعود في رسالة صوتية: "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان".

ودعا مسعود جميع الأفغان إلى مواجهة طالبان.

إلى ذلك أعلنت "طالبان" في وقت سابق من اليوم أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الجماعة.

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري والسياسي من أصل طاجيكي، المناهض لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.

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