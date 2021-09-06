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العلماء الايرانيون ينتجون جهازا لقياس حاسة الشم عبر إشارات الدماغ

العلماء الايرانيون ينتجون جهازا لقياس حاسة الشم عبر إشارات الدماغ
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

نجح الباحثون الايرانيون في انتاج جهاز لقياس حاسة الشم، يعتمد على اشارات الدماغ ومجسات الجهاز التنفسي عند كبار السن.

العالم - ایران

يذكر، ان "خلل حاسة الشم" يعد احد مؤشرات الاصابة بامراض الدماغ والشبكة العصبية عند الانسان؛ وفي سياق معالجتها، فقد استطاع العلماء الايرانيون على اختراع جهاز لتقييم نسبة الحاسة الشامة يقوم بترجمة الاشارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وبيانات الدماغ المنبثقة عن تحفيز حاسة الشم لدى المريض.

هذا الجهاز، تم انتاجه بالتعاون المشترك بين الباحثين في وحدة التكنولوجيا المتسقة بكلية الكهرباء لدى جامعة صنعتي شريف الصناعية ومركز التقنيات المتسقة بمعاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية في ايران.

والجدير بالذكر ان هذا الجهاز الاستشعاري يساهم في الكشف المبكر عن مرض الباركينسون والزهايمر عند كبار السن عبر تقييم الحاسة الشامة لديهم.

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