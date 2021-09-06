شركتا خلوي تنضمان لمنظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية

العالم - سوريا

وبين المدير العام التنفيذي للشركة أيمن ملوك في تصريح لسانا أن شركتي الخلوي انضمتا إلى المنظومة وبات بإمكان المواطنين تسديد رسوم خدمات مركز خدمة المواطن الإلكتروني وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت والإنترنت إضافة إلى رسوم خدمات مديريات النقل والمخالفات المرورية وخدمات التحقق والجباية في محافظة دمشق وذلك في إطار الإجراءات الهادفة لتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من خدمات دفع الفواتير والرسوم إلكترونياً الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المترتبة عليهم وتوفير الوقت والجهد والمال مقارنة بالتسديد بالطرق التقليدية.

وأوضح ملوك أنه بإمكان زبائن شركتي الخلوي القيام بعمليات الدفع الإلكتروني باستخدام الأرصدة الخاصة بهم وتسديد المطالبات المالية وذلك بإنشاء حساب إلكتروني عبر الخدمتين “سيريتل كاش” و”كاش موبايل”.

وأضاف ملوك: إن عدد المطالبات المالية المسددة عبر منظومة مدفوعات منذ إطلاق خدماتها بتاريخ 14-4-2020 ولغاية تاريخه تجاوز 3.362 ملايين خدمة بقيمة تجاوزت 132 مليار ليرة سورية.